V okviru predstave je občinstvo med sprehodom po grajskem parku spremljal renesančni izumitelj Leonardo da Vinci. Predstava je nastala po zamisli goriške režiserke Kristine Di Dio in v produkciji goriškega Kulturnega doma, dogodek sodi v okvir projekta Leonardo brez meja. V glavnih vlogah so se predstavili Andrea Pahor, Robert Cotič, Peter Figelj, Alida Passon, Erik Figelj, Jožef Pipan, Saša Klanjšček, Nika Tomsič ter pevca Aleksander Svab in Lilia Kolosova.