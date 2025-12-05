»Ob zvestobi načelom postanemo kristal«

Če bo Svet slovenskih organizacij (SSO) ostal zvest načelom slovenstva, krščanstva in demokracije, bo kristal, ki se bo lahko izbrusil in kljuboval pritiskom oziroma izzivom, s katerimi se morajo soočati Slovenci v Italiji, od demografske krize do politične odgovornosti. Tako, ob citiranju Srečka Kosovela, meni predsednik SSO Walter Bandelj, ki je na današnjem 17. občnem zboru te krovne organizacije nagovoril delegate in goste, ki so prišli v Kulturni center Lojze Bratuž v Gorico.

Predsednik, ki je pravkar dokončal svoj tretji mandat na čelu organizacije, je SSO označil kot danes priznanega sogovornika in poudaril tri načela njegovega delovanja: prvo je slovenstvo, ki je na odločilni preizkušnji, pri čemer je Bandelj poudaril pomen slovenskega jezika, ki ni le sredstvo sporazumevanja. Krščanstvo pomeni zanj duhovno trdnost naroda, tretje načelo predstavlja demokracija, ki ni samoumevna, je dejal Bandelj in to povezal z vprašanjem zagotovitve slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu.

V nadaljevanju je predsednik SSO poudaril pomen razumevanja, poleg lastne, tudi tragedije drugega zaradi dogajanja v polpretekli zgodovini. Prva pot do sprememb je zanj pristen odnos dialoga, pri čemer je poudaril dober odnos z goriško občino, goriško senatorko Bratov Italije Francesco Tubetti in deželnim odbornikom za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolom Robertijem ter z deželnim svetnikom stranke Slovenska skupnost (SSk) Markom Pisanijem. Izpostavil je pomen Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, ki nudi priložnost za sodelovanje ter razvijanje medkulturnega dialoga in trajnostnega turizma, pa tudi skrb za šolstvo. Bandelj je prav tako poudaril sodelovanje s SSk, v zvezi z nepremičninsko afero družbe Dom pa je izrazil mnenje, da gre za nepremičnine, ki so sicer v lasti ene strani, ko pa nastanejo težave, postanejo skupne. Gnila jabolka je treba odstraniti, je dejal in novi predsednici Slovenske kulturno-gospodarske zveze Nives Cossutta predlagal, naj popolnoma obrne veter v lastni organizaciji.

Občni zbor je pozdravila cela vrsta gostov iz Italije, Slovenije in Avstrije, za kulturno točko so poskrbeli mladi pianisti Glasbene matice iz razreda prof. Tamare Ražem Locatelli. V nadaljevanju večera je dnevni red predvideval razpravo in izvolitev novih vodstvenih organov SSO, o čemer bomo še poročali.