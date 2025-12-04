Matej Arčon in Walter Bandelj prejemnika nagrade Nadâl Furlan

Podpredsednik Vlade RS in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj bosta v soboto, 6. decembra 2025, na slovesnosti, ki se bo pričela ob 17. uri v Avditoriju furlanske kulture v Gorici, prejela nagrado Nadâl Furlan. Gre za priznanje, ki ga krožek Circolo Laurenziano podeljuje posameznikom z izjemnimi dosežki na področju kulture, umetnosti ter humanistične in družbene promocije v Furlaniji - Julijski krajini.

Minister Arčon bo nagrado prejel za izjemno predanost družbenim in kulturnim vrednotam, ki so ga vodile pri političnem delovanju, s ključnim poudarkom na čezmejnem sodelovanju in povezovanju. Kot nekdanji župan Mestne občine Nova Gorica je skupaj z županom Gorice ustanovil Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO ter prav tako začel postopek skupne kandidature z Gorico za Evropsko prestolnico kulture. S temi projekti je aktivno premoščal zgodovinska nasprotja in bistveno okrepil kulturno ter čezmejno povezanost regije. Obenem je na obmejnem območju z različnimi etničnimi skupnostmi vedno posebej poudarjal načela bratstva, človeške solidarnosti in kulture miru.

Walterju Bandlju, predsedniku Sveta slovenskih organizacij, bodo nagrado podelili kot predstavniku slovenske manjšine in pobudniku spoštljivega sodelovanja s furlanskim ter italijanskim družbenim in kulturnim svetom.

Nagrado bodo prejeli še pobudnik kulture, zgodovine in jezika v Furlaniji, družbeno angažiran v združenju Fides in direktor Filologica Friulana, Felician Medeot, zdravnik, raziskovalec, vrhunski strokovnjak svetovnega slovesa za nevrofiziologijo in rehabilitacijo poškodb hrbtenjače Enrico Rejc ter mladi študent, strasten raziskovalec sodobne zgodovine čezmejnega goriškega območja Paolo Visintin.