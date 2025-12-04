Iz vinske kleti na Vipavskem uhajal amonijak, evakuirali bližnjo šolo

Policiste OKC PU Nova Gorica so danes ob 10.37 obvestili, da je v vinski kleti v Vipavi prišlo do uhajanja amonijaka. Policisti Policijske postaje Ajdovščina so na kraju ugotovili, da je prišlo do tehnične okvare ventila oziroma spojnega člena, ki ločuje sistem hlajenja od rezervoarja. Posledično je amonijak puščal kapljično na ventilu, zaradi močnega vonja ga je bilo zaznati v okolici kleti. Poleg policije so na kraju posredovali tudi večje število gasilcev GRC Ajdovščina, PGD Vipava in PGD Podnanos. Policija je o dogodku obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Na kraju dogodka so gasilci izvedi ustrezne meritve in zavarovali območje. Meritve pristojnih služb niso pokazale prekoračenih vrednosti amonijaka v zraku in ni bilo nevarnosti za življenje ljudi.

Močan vonj po plinu se je v času dogodka širil v smeri bližnje osnovne šole v Vipavi, kjer je močno zaudarjalo. Pristojni so zato preventivno na varno evakuirali 450 učencev in več deset zaposlenih (okoli 500 oseb). Evakuacija je potekala mirno in brez težav.

O vseh ugotovljenih dejstvih dogodka bodo policisti PP Ajdovščina pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.