Pokojni begunec v Trstu zaprosil za azil

Alžirski državljan, ki so ga včeraj (v sredo) popoldne našli mrtvega v opuščenem skladišču v bližini monumentalnega vhoda v Staro pristanišče na Trgu Santos je v Trstu, kjer je bil že vsaj šest mesecev, zaprosil za mednarodno zaščito.

Informacijo je Primorskemu dnevniku razkril Italijanski solidarnostni konzorcij ICS. Kot je pojasnil njegov predsednik Gianfranco Schiavone, je imel 32-letni Hichem Billal Magoura namreč pri sebi zdravstveno izkaznico, ki mu jo je izdalo zdravstveno podjetje Asugi. Tako, ki zapade po nekaj mesecih in jo izdajajo prosilcem za azil, da lahko dostopajo vsaj do urgentne bolnišnične pomoči. Njegova je zapadla 29. novembra, le nekaj dni pred tragedijo. Mesta v sprejemnem centru, ki bi mu pripadalo po zakonu, ni dobil, tudi sam naj ne bi iskal pomoči v dnevnem centru skupnosti San Martino al Campo ali drugih humanitarnih organizacijah.

»Sredina smrt je rezultat brezbrižnosti. Družba, ki se obrne stran od ljudi v stiski, ki spregleda trpljenje in nasilje, se odpove človečnosti,« je o dogajanju za Primorski dnevnik povedal Paolo Iannacone, predsednika sprejemnega centra Ernesto Balducci v kraju Zugliano na Videmskem in duhovnik v tržaški cerkvi Madonna del Mare pri Svetem Vidu. »Tu ne gre za nesrečo. Smrt je rezultat politike izključevanja,« je bil oster Iannacone.

Pokojnika se bo jutri z molitvijo spomnila tudi tržaška Cerkev. Pobudo za spominski trenutek sta dali Skupnost svetega Egidija in škofijska Karitas. Bogoslužje ob 20. uri v cerkvi svetega Antona novega bo vodil tržaški škof Enrico Trevisi.