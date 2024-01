Lipica se ponaša z obnovljeno programsko jahalnico

Največja znamenitost Lipice so seveda lipicanci. Zaradi njih je nastala kobilarna, zanje so bili postavljeni razkošni hlevi, zanje so stoletja izboljševali pašnike, urejali kale, zasajali drevje in ograjevali posestva s suhim kraškim zidom. Zanje so nazadnje preuredili dom Lipiške jahalne šole oziroma programsko jahalnico. Včerajšnjega (26/01/2024) slovesnega odprtja se je udeležila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar v spremstvu državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža – ogledala sta si predstavo lipiške jahalne šole obogateno z video vsebinami.