Košarka

Minibasket Day uvedel nastop Jadrana

V nedeljo, 18. januarja, so pred derbijem meddeželne B-lige v športni dvorani na Čarboli v Trstu glavno besedo imeli najmlajši

FotoDamj@n/Luca Tedeschi |
Trst |
21. jan. 2026 | 18:30
V nedeljo, 18. januarja, je pred derbijem meddeželne B-lige, v katerem je Jadran z 68:60 premagal Pordenone, v športni dvorani na Čarboli v Trstu potekal Minibaskt Day" Netekmovalni turnir v minikošarki sta organizirala Športna šola Polet/Kontovel in AŠZ Jadran, namenjen je bil tako mlajši starostni skupini (letnik 2018 in mlajši) kot starejši (letnik 2015 in mlajši). Poleg Polet/Kontovela so bili zastopani še dolinski Breg, goriški Dom in nabrežinski Sokol. V ospredju sta bila zabava in druženje.

