Pri Tržiču vlak povozil osebo

Železnica

Spletno uredništvo |
Tržič |
10. mar. 2026 | 9:02
    ( Arhiv )
Danes okoli 6. ure je pri tržiški železniški postaji hitri vlak, ki je bil namenjen iz Trsta v Turin, povozil osebo na železniških tirih. Zaradi tragedije je železniški promet med Trstom in Tržičem takorekoč kolapsiral, vlaki trenutno ne vozijo.
Železniški promet je bil prisiljen upravitelj italijanskih železnic ustaviti, da bi varnostnim organom omogočil prihod na kraj nesreče. Posredovali so pravosodni policisti, gasilci in osebje službe za nujno reševanje 118. Truplo ponesrečenca so odstranili nekaj pred 9. uro.

