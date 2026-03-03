Srebrni jubilej Ribiškega muzeja

V Domu Alberta Sirka v Križu so v soboto, 28. februarja praznovali 25. obletnico ustanovitve Ribiškega muzeja Tržaškega Primorja. Prireditve se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Slavnostni govornik je bil predsednik muzeja in duša projekta Franko Cossutta. Poklonili so se tudi preminulemu domačemu pesniku Miroslavu Košuti. Nastopili so učenci in učenke osnovne šole Alberta Sirka, moški zbor Vesna pod vodstvom Rada Miliča ter Kriške ribice pod taktirko Aljoše Sakside.