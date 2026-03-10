Tržaški občinski svet počastil Miroslava Košuto

Na včerajšnji seji mestnega sveta so na pobudo slovenskih mestnih svetnikov Valentine Repini, Stefana Ukmarja in Štefana Čoka počastili spomin na Miroslava Košuto, pesnika, pisatelja, dramatika, prevajalca in enega izmed najpomembnejših akterjev kulturnega življenja v Trstu in širše v slovenskem in evropskem prostoru. Košuta je preminil pred nekaj tedni, v svojem domu na Kontovelu, le nekaj dni pred svojim 90. rojstnim dnevom.

Valentina Repini je spomnila, da je Košuta pustil neizbrisen pečat v gledališkem, literarnem in kulturnem prostoru na sploh. Njegova poezija je bila odraz njegove globoke povezanosti s celotno regijo. V svojih pesmih je ujel lepoto vsakdanjega življenja in hkrati neizbežno težo obmejnega prostora, ki je postal univerzalni prostor njegove poezije, je povedala Repinijeva.

Včerajšnja seja ni bila le formalna priložnost za spomin na tega velikega kulturnega človeka, ampak tudi trenutek, ko je mestna svetnica zbrane spomnila, kako pomembno je, da Trst kot mesto, ki živi na presečišču različnih kultur in jezikov, neguje in spoštuje vse jezikovne tradicije, tudi tiste, ki govorijo v drugih jezikih, kot je slovenščina. Repinijeva je opozorila tudi, da je bil Košuta dolgoletni direktor SSG in da je vse svoje življenje posvetil ne le ustvarjanju, ampak tudi ohranjanju kulturnega dialoga in sodelovanja.