Desna sredina še verjame v kabinsko žičnico

Mestni svet se je tresel, rodila pa se je miš. Tako bi lahko povzeli sinočnjo sejo tržaškega mestnega sveta o prihodnosti kabinske žičnice. Obetala se je burna razprava, a se je na koncu izkazala za klasičen primer politične geste brez konkretnih odločitev. Kljub nezadovoljstvu v vrstah desnosredinske koalicije, predvsem v stranki Naprej, Italija - ta se včeraj ni udeležila glasovanja o zadevi -, in pritiskom opozicije je večina jasno pokazala, da za njih kabinska žičnica ostaja živ projekt.

Da mestna vlada ne bo odstopila od svojih namer, je postalo jasno že v petek, ko je Občina Trst tudi uradno vložila pritožbo zoper septembrsko odločitev deželnega upravnega sodišča (TAR) FJK, ki je zavrnilo dve okoljski soglasji za projekt kabinske žičnice. Včerajšnja razprava o tej temi je stopila v živo šele malo pred 20. uro, se pravi tri ure po začetku seje, na kateri bi morali obravnavati štiri aktualna vprašanja, ki so ostala brez odgovorov zaradi odsotnosti pristojnih odbornikov.

Kakšno je stanje duha, je pokazalo glasovanje. Predlog glede opustitve projekta kabinske žičnice je desna sredina zavrnila z 19 glasovi proti 13, svetniki stranke Naprej, Italija pa se glasovanja niso udeležili. Župan Roberto Dipiazza je potrdil, da še verjame v ta projekt.