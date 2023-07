Mladi manjšinci pokazali, kaj so pripravili med seminarjem v Trstu

V soboto se je z zaključno prireditvijo končal letošnji poletni seminar organizacije Yen, ki je tokrat potekal v Trstu v organizaciji društva DM+. Mladi manjšinci so na zaključnem večeru v Barkovljah pokazali rezultat tedenskega dela. Najprej so obiskovalci prisluhnili izsekom iz podcastov, ki so jih mladi pripravili pod vodstvom Katje Stojnić, nato pa so si ogledali gledališko predstavo, ki jo je režirala Urška Bradaškja Morato, za scenografijo pa so udeleženci seminarja poskrbeli na delavnici, ki sta jo vodili Giovanna Bressan in Chiara di Fant.