Zavarovanje stanovanjskih nepremičnin v FJK bo cenejše

Kdor je letos zavaroval hišo pred škodo zaradi vremenskih pojavov ali namerava to še storiti, bo od 6. novembra do 6. decembra lahko oddal vlogo za prejem sofinanciranja, s katerim želi deželna vlada z javnimi sredstvi »spodbuditi« prebivalce k podpisovanju zavarovalnih polic za nepremičnine, sta napovedala predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga in Sebastiano Callari, ki je v njegovi ekipi pristojen za premoženje in javno dobro.

Skupna finančna dotacija, ki jo za leti 2024 in 2025 namenjajo za sofinanciranje zavarovalnih premij za nepremičnine, znaša 10 milijonov evrov. Letos bo na voljo 5,5 milijona, preostalih 4,5 pa v prihodnjem letu, je pojasnil Callari.

Z javnimi sredstvi bodo subvencionirali do 50 % stroškov za zavarovanje nepremičnine pred škodo zaradi vremenskih pojavov. Subvencija ni omejena le na prvo stanovanjsko nepremičnino, te, za katere lastniki ali uporabniki prosijo za subvencioniranje zavarovanja, pa se morajo kajpak nahajati v Furlaniji - Julijski krajini.