Iz avtomobila v jarku so jo potegnili gasilci

Gasilci iz Latisane so danes okrog 11.15 posredovali na državni cesti št. 14 v kraju Palazzolo dello Stella na Videmskem, kjer so bili v prometni nesreči udeleženi trije avtomobili. Enega od teh je odbilo v obcestni jarek in je v njem ostala ukleščena voznica. Gasilci so stabilizirali vozilo, nato so s hidravličnim orodjem prerezali in odstranili avtomobilska vrata. Voznico so skupaj z reševalci deželne službe za nujno pomoč 118 potegnili iz avtomobila. Na kraju so ji nudili prvo pomoč, nato so jo z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Reševalci so prevzeli v oskrbo tudi ostali dve voznici. Gasilci so nato zavarovali območje nesreče in poškodovana vozila. Na kraju so bili tudi organi pregona, ki preiskujejo vzroke nesreče.