V zadnji tretjini julija so stekla dela za sanacijo Kontovelske mlake. Iz nje so počrpali vodo in odkopali blato, ki se je tekom let nabralo na dnu. Ribe, neavtohtone vrste, so odselili v nove bazene, s Kontovela pa niso odšle avtohtone živali, to so v glavnem žabe, katerim so začasno prebivališče uredili tik ob mlaki.