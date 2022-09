Na Tržaškem je v četrtek, 8. septembra močan naliv povzročal večje težave. V Trstu je v le nekaj urah padlo 93,6 litra vode na kvadratni meter. Gasilci so opravili 160 intervencij zaradi posledic močnega deževja. Zaradi izpada elektrike je bilo, denimo, več ljudi zaprtih v dvigalih, meteorna voda je ponekod poplavljala lokale in ceste, padlo pa je tudi nekaj dreves. Mnogi mestni predeli so bili poplavljeni.