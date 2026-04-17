Na Devinskem gradu umetnine iz lego kock

Šeststokilogramska maketa Devinskega gradu, portreta kneginje Marie von Thurn und Taxis ter kneza Raimonda della Torre e Tasso. Pa Rilkejev kip, ki bere svoje Devinske elegije, očarljiva reprodukcija polžastega Palladijevega stopnišča, burja, ki na Pomolu Audace obrača dežnike in odnaša klobuke, za zaključek pa še prizor podpisa devinske pogodbe, s katero so zavezniške sile leta 1954 Republiki Italiji dokončno predale civilno in vojaško oblast v Trstu. Devinski grad je bogatejši za sedem umetnin, kipov, portretov in modelov iz več kot 330 tisoč lego kock.