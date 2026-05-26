Boljunska šola že 50 let nosi ime po Franu Venturiniju

V soboto, 23. maja, so v Boljuncu na šolskem dvorišču počastili 50-letnico poimenovanja osnovne šole po Franu Venturiniju. Kulturni program so oblikovali učenke in učenci COŠ Frana Venturinija, otroci vrtcev Kekec iz Boljunca in Miškolin iz Boršta ter priložnostni pevski zbor pod vodstvom Manuela Purgerja. Režijo je podpisala Boža Hrvatič, šolski pevski zbor je zapel pod vodstvom učiteljice Erike Labiani, za glasbeno spremljavo in tamburice pa je poskrbel Aljoša Saksida. Odkrili so spominsko ploščo pred šolo, v notranjih prostorih pa je bila na ogled razstava o boljunski šoli nekoč in danes.