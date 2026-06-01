Zaporniki zahtevajo boljše pogoje

V tržaškem zaporu je včeraj in danes potekal protest. Nekateri zaporniki so že včeraj zvečer v drugi in tretji etaži moškega oddelka zanetili ogenj, poškodovali prostore in kričali. Po navedbah, ki jih je objavil dnevnik Il Piccolo, so sežigali kupe časopisov in metali goreče jeklenke.

Požare so včeraj okrog 22. ure z gasilnimi aparati in hidranti pogasili pazniki, nato pa umirili protestnike. Ti pa so se danes s pretepanjem in kričanjem ponovno uprli. Zaporniki naj bi zahtevali večji prostor za sprehajanje in pogovore s socialnimi delavci in vzgojitelji. Pogoji, v katerih živijo, pa ostajajo nehumani.

Kot je za Primorski dnevnik dejal deželni varuh načela enakosti Enrico Sbriglia, je tržaški zapor, podobno kot skoraj vsi italijanski zapori, prenatrpan: »V njem je več kot 250 zapornikov, čeprav je prostora le za 125. Osebje išče dogovor z zaporniki, a besede ne zadostujejo. Potrebna so konkretna dejanja.« Sbriglia pravi, da se vodstvo tržaškega zavoda za prestajanje kazni zaman trudi, saj bi Trst potreboval večji in primernejši objekt. Nikakor ne predlaga luksuznega zapora, je poudaril, ampak kraj, »v katerem človek ohranja svoje dostojanstvo.« Dodal je, da bi lahko razmere izboljšali, če bi se v Italiji držali omejenega števila zapornikov za vsak zavod in uvedli druge vrste kazni ali preventivo.

Zagovornica pravic zapornikov Občine Trst Elisabetta Burla je potrdila, da je stanje kritično: »Večje dvorišče je že veliko let nedostopno, zunanje prostore so zaradi del še bolj omejili. Znanim težavam pa se nazadnje dodajata slaba prehrana, ki jo zavod večkrat vrača dobavitelju, in neznosna vročina. V celicah ni dovolj prostora, zato jih veliko prespi kar na hodnikih.« Burla je dodala, da se protest napoveduje že najmanj deset dni.