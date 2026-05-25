Dijaški dom Gorica praznoval 80 let

V goriškem Kulturnem domu je včeraj potekala zelo občutena in energije polna slovesnost ob 80-letnici Dijaškega doma Gorica z naslovom Ko zrastemo. Pred številno publiko in gosti so s kolažem muzikalov, ki so v produkciji Dijaškega doma nastali v zadnjem desetletju - to so Briljantina, Vesna, Matilda, Alica, Peter Pan, Bumbarji in Nenavadna poroka - nastopili sedanji in tudi številni nekdanji učenci. Posamezne točke so povezovala posneta pričevanja mladih - nekateri izmed njih študirajo v tujini -, ki so pripovedovali o tem, kaj jim Dijaški dom pomeni in kako jih je zaznamoval. Med številnimi gosti sta bila župana dveh Goric, Rodolfo Ziberna in Samo Turel, deželni svetnik Marko Pisani, predsednica SKGZ Nives Cossutta in predsednica Društva prijateljev mladine iz Nove Gorice Iva Devetak. Govor sta imela ravnateljica Kristina Knez ter predsednik nadzornega odbora Boris Peric, ki je Dijaški dom doživel tudi kot gojenec, vzgojitelj in starš. Nagrado za pomemben doprinos, ki ga je v zadnjih dveh desetletjih dala Dijaškemu domu zlasti na glasbenem področju, je prejela Damjana Golavšek.