Pouk se je v ponedeljek, 11. septembra, v vrtcih, osnovnih in prvostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na Goriškem začel v znamenju malih in velikih novosti. Ponekod so med poletjem izvedli nekaj obnovitvenih del, drugod so nabavili novo opremo, sicer so verjetno še največjo spremembo dočakali v Doberdobu, kjer se na osnovni šoli Prežihovega Voranca pripravljajo na uvedbo podaljšanega bivanja, ki bo steklo prihodnji teden.