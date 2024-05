Tradicionalnega pohoda Kohišče se je tudi letos, na deseto obletnico, udeležila množica pohodnikov. Med pohodom so domačini in turisti lahko okusili dobrote kraških pridelovalcev, ki so udeležencem točili vino in pivo v kozarce za večkratno uporabo. V dolini Kohišče, na koncu pohoda, pa so jih pričakali skupno kosilo in marsikatera stojnica.