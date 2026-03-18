Na tržaškem vikendu Primorske poje nastopilo 15 zborov

»Naš spev je strasten, naša moč je živa!« Tako je Srečko Kosovel napisal v svoji pesmi Naš spev, ki so jo organizatorji izbrali za geslo letošnje Primorske poje. Ti Kosovelovi verzi so prejšnji teden odmevali v Prosvetnem domu na Opčinah, saj je bil tukajšnji koncert eden od šestih, na katerih se petje prepleta z recitacijami Kosovelovih pesmi.

Nastopili so Skupina ljudskih pevk Korenine, Tolmin (zborovodkinja Barbara Kovačič), Moška vokalna skupina Zgun, Šmihel pri Pivki (zborovodkinja Ksenija Belcer Žnidaršič), Pevska skupina Dekleta s Škofij (zborovodja Marko Kocjančič), Mešani pevski zbor KD Alojz Kocjančič, Puče-Koštabona (zborovodkinja Ivana Milka Pucer), Ženska pevska skupina Sinji Galeb DU Izola (zborovodkinja Iva Dobovičnik) in Oktet Sotočje, Selo na Vipavskem (zborovodja Jani Klančič).

»Tržaški vikend« Primorske poje je predvideval tudi dva koncerta v organizaciji Zveze cerkvenih pevskih zborov. V soboto je v kriški cerkvi nastopilo pet pevskih sestavov: Vokalna skupina KUD Zvir, Jelenje (zborovodja Davor Juretić), MePZ Lipa, Šempas (zborovodkinja Neja Peršič), Vokalna skupina Vinika, Goriška Brda (zborovodkinja Franka Žgavec), MePZ Vrtojba (zborovodja Miha Bole) in tržaški pevski zbor Jacobus Gallus, ki ga vodi Marko Sancin.

V nedeljo je revija obiskala še škedenjsko cerkev sv. Lovrenca, kjer je koncert uvedel Mešani cerkveni pevski zbor Sveti Jernej z Opčin (zborovodja Janko Ban). Nastopila so tudi mlada dekleta komornega zbora Vox ilirica iz Ilirske Bistrice (vodi Elena Sedmak), mešani zbor AmorVincit iz Nove Gorice (vodi Ingrid Kragelj) in moški zbor Srečko Kumar, Kojsko (zborovodja Alessandro Sluga).