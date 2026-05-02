Umrl je nekdanji dirkač Alex Zanardi

Umrl je Alex Zanardi, dirkač, paralimpijec in simbol vztrajnosti, se je na večer prvega maja poslovil v 60. letu starosti. Zanardi je svojo športno pot začel za volanom dirkalnikov. Prišel je na sam vrh avtomobilističnega športa oziroma v formulo 1, največje uspehe pa je dosegel v ameriški seriji Cart, kjer je postal prvak v letih 1997 in 1998. Med dirko na nemškem dirkališcu Lausitzring leta 2001 je preživel hudo nesrečo, zaradi katere so mu morali zdravniki amputirati obe nogi.

Življenje se mu je obrnilo na glavo, trmasti Bolonjčan pa je z neverjetno voljo takoj dvignil glavo in ponovno zaživel. Spoznal je ročno kolo in kmalu začel nizati uspehe na mednarodni ravni. Leta 2011 je z rekordom slavil na newyorškem maratonu, na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 je osvojil dve zlati in eno srebrno kolajno, enak izkupiček pa ponovil štiri leta kasneje v Riu, kar dvanajstkrat je bil tudi svetovni prvak v parakolesarstvu.

Junija 2020 je šampiona doletela še ena nesreča: med dobrodelno štafeto Obiettivo tricolore je Zanardi v okolici Pienze s svojim ročnim kolesom v ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in silovito trčil v tovornjak. Prestal je več operacij glave, več časa je ležal v umetni komi. Šest let se je neustrašno boril s posledicami hude nesreče, njegovo srce je prenehalo biti 1. maja zvečer. Novico o smrti je sporočila pokojnikova družina.