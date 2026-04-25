Poklon padlim v NOB in žrtvam nacifašizma na Goriškem

Padlih v narodnoosvobodilnem boju in žrtev nacifašizma so se spomnili tudi v številnih krajih na Goriškem.

Predstavniki ANPI-VZPI, SKGZ in SSO so vence polagali tudi na glavnem mestnem pokopališču. Spregovorili so Anna Di Gianantonio, Elia Gomišček in Tamara Kosič.

V Štandrežu so kulturni program oblikovali recitatorki Mija Primožič in Nina Bensa ter mešani pevski zbor Oton Župančič, govor so zaupali Radi Vižintin.

V Pevmi je imel osrednji govor Gorazd Humar, predsednik društva TIGR Primorske. V italijanščini je spregovorila predsednica KD Sabotin Barbara Devinar. V imenu goriške občine je navzoče nagovoril odbornik Mauruizio Negro. Z recitalom so sodelovali učenci osnovne šole Josipa Abrama in moški pevski zbor Štmaver pod vodstvom Nadje Kovic.

V Podgori so za recital poskrbeli učenci šole Trinko. Zapel je mešani pevski zbor Mirko Špacapan pod taktirko Aleksandra Sluge, svečanost je povezovala Nika Devetak. Slavnostni govornik je bil Danjel Braini.

Društvo Briški grič je priredilo svečanost v Števerjanu in na Jazbinah. Žrtvam nacifašizma so se poklonili recitatorji Odra mladih in vokalna skupina Briške trcinke. Slavnostna govornica je bila Slavica Radinja.

V sovodenjski občini se je niz svečanosti začel v petek v Gabrjah, kjer je navzoče nagovoril župan Luca Pisk, kulturni program oblikovala ženska vokalna skupina Briške trcinke in moški pevski zbor Skala. Danes so v Rupi in na Peči začeli pevci pečanske klape, na Vrhu pa ženska vokalna skupina Danica in dekliška pevska skupina Biseri. V Sovodnjah so nastopile ženska vokalna skupina Konfluens, Sovodenjke in recitatorke.

V doberdobski občini so položili vence pred vse spomenike. Osrednja svečanost je potekala na Palkišču, kjer je navzoče nagovoril doberdobski župan Peter Ferfoglia, nastopila pa sta pihalni orkester Kras in mešani pevski zbor Hrast. Slavnostni govornik je bil Patrik Zulian.