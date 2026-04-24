Predstavili javnosti prenovljeno palačo Dreher

Luksuzna stanovanja, uradi, sedež založbe Edizioni El, dvorana nekdanje borze. Vse to bo našlo svoj prostor v palači Dreher, secesijskemu biseru na vogalu med ulicama Cassa di risparmio in Canal Piccolo.

Poslopje je od Trgovinske zbornica avgusta 2023 za 12 milijonov evrov kupila družba Re-Dreher. V prenovo je morala vložiti dodatnih 12 milijonov. Kljub temu, da se dela v stavbi še niso končala, so prenovljeno poslopje predstavili javnosti. Ob priložnosti so novinarjem pokazali pritlično dvorano, v katero naj bi se vselila trgovina z modo Mango, in 500 kvadratnih metrov veliko podstrešno stanovanje, s katerega se odpira očarljiv pogled na Trst in Tržaški zaliv.