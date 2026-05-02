Jutri višek tržaškega tekaškega praznika Trieste Spring Run

Vse je nared za jutrišnji tekaški praznik Trieste Spring Run, ki bo tudi letos v Trst privabil tekače tekače s celega sveta. Ti se bodo lahko preizkusili tako na klasičnem polmaratonskem teku (Trieste 21k), ki velja za enega najhitrejših in najbolj slikovitih polmaratonov v Evropi, kot na maratonu (Trieste 42k), ki se v Trst vrača ob 30-letnici Bavisele. Za rekreativce, otroke in ostale ljubitelje gibanja pa bo na voljo 7-kilometrski družinski tek (Bavisela Family Run) s startom pri odcepu za Miramar in ciljem na Velikem trgu.

Veliki trg bo tudi cilj polmaratona, ki se bo začel v Sesljanu, medtem ko se bo kraljeva maratonska preizkušnja na glavnem tržaškem trgu začela in končala. Tekače bo trasa popeljala do Sesljana, sledila bosta »obrat« vrnitev po slikoviti Obalni cesti do cilja na Velikem trgu. Start maratona bo ob 9. uri, polmaraton pa se bo začel uro kasneje. Ob 10. uri bo tudi start netekmovalnega družinskega teka.

Prometne omejitve v nedeljo

Vsaka cestna tekaška prireditev zahteva seveda tudi prometne omejitve, cestne zapore in začasne spremembe voznega reda javnega prevoza. Glavna omejitev bo zahtevala popolno zaprtje Obalne ceste, Miramarskega drevoreda, Starega pristanišča in nabrežja vse do Velikega trga od 6. do 17. ure. Na nekaterih ulicah mestnega središča, med katerimi so Ul. Roma, Ul. Macchiavelli in Ul. Torre Bianca, na Miramarskem drevoredu ter na območju Starega pristanišča, kjer bodo potekale trase nedeljskih tekov, bo že od polnoči z danes na jutri veljala prepoved tudi parkiranja (popolne informacije na tej povezavi).

Na nabrežju in v Starem pristanišču bodo jutri veljale prometne omejitve tudi za kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Prav tako bodo začasno ukinjena postajališča za taksije na območju trase tekov. Seveda bodo izjeme dovoljevale vožnjo reševalnih vozil, vozil sil javnega reda in organizatorjev na zaprtih predelih. Cestne zapore bodo zahtevale tudi spremembe tras in postaj določenih linijskih avtobusov (podrobnejše informacije na spletni strani www.triestetrasporti.it).

Cestne zapore in prometne omejitve ne bodo zadevale samo Občine Trst, ampak bodo tudi na območju Občine Devin Nabrežina, ki bo kot že rečeno v Sesljanu gostila start polmaratona in »obrat« maratonske preizkušnje. Ob 6.30 bo začela veljati popolna zapora Obalne ceste in odseka do krožišča v Sesljanu (Tre Noci). Ob isti uri bodo zaprli cesto št. 14 na odseku od papirnice v Štivanu do krožišča v Sesljanu ter oba avtocestna izvoza Sesljan. Omenjene prometnice v Občini Devin Nabrežina bodo ponovno prevozne že v poznih dopoldanskih urah, najkasneje do 12.00.