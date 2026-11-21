Zdravstvo, varnost, šolstvo, delo in gospodarski razvoj ter kakovost življenja so bili v ospredju današnje programske konference Demokratske stranke (DS) Furlanije - Julijske krajine, na kateri je deželna vodja Caterina Conti napovedala oblikovanje verodostojne alternative sedanji desnosredinski deželni vladi Massimiliana Fedrige. Demokrati želijo namreč na volitve leta 2028 priti z izdelanim programom, ki bo temeljil na potrebah prebivalcev, in z vizijo razvoja dežele za naslednje desetletje. Prva velika preizkušnja bodo lokalne volitve v Trstu.

Conti je poudarila, da je naloga politike, da državljanom ponudi konkretne odgovore na njihove težave in potrebe. Fedrigi je očitala pomanjkanje dolgoročne strategije. »Čeprav gospodarski kazalniki našo deželo uvrščajo med območja z visoko kakovostjo življenja, ljudje se čez mesec prebijejo vse težje,« je dejala. Po njeni oceni je zdajšnja vlada prednost dajala razdeljevanju prispevkov, bonusov in različnih oblik pomoči, pri tem pa zanemarila dolgoročno načrtovanje.

Demokratska stranka napoveduje krepitev javnega zdravstva in socialnega sistema, obrambo javnega šolstva ter ukrepe za gospodarski razvoj. Cilj je ustvariti razmere, v katerih bodo imeli vsi prebivalci možnost za dostojno življenje in dejavno sodelovanje v družbi.

Conti je ob tem predstavila tudi sporočilo, s katerim želi stranka nagovoriti volivce: »Jaz sodelujem FJK.« Gre za zavesten odmik od gesla »Jaz sem FJK«, ki ga uporablja sedanja deželna vlada. Kot je pojasnila, državljani ne smejo biti zgolj gledalci političnega dogajanja, temveč njegovi dejavni soustvarjalci.

Del konference je bil namenjen tudi prihodnosti Trsta, kjer se levosredinske sile pripravljajo na občinske volitve leta 2027. Njihov županski kandidat Mitja Gialuz je poudaril, da je mogoče v mestu oblikovati široko koalicijo, ki bo znova postavila skupnost v središče političnega odločanja.