Na današnji dan pred sto leti je v Zagrebu umrla slovenska pisateljica Zofka Kveder. Bila je ena prvih slovenskih pisateljic, hkrati pa prva med njimi, ki je bila vključena v nacionalno zbirko zbranih del.

Rodila se je leta 1878 v Ljubljani v delavski družini. Leta 1899 se je preselila v Trst, kjer je delovala pri časniku Edinost in pri urejanju ženskega časopisa Slovenka. Iz Trsta je odšla na študij v Švico, od tam pa v München, Prago in nato v Zagreb, kjer je umrla leta 1926.

V svojem pisanju se je posvečala življenju žensk s temami, kot so nosečnost, odnos med materjo in hčerjo, pravica do ljubezni, odnos do lastnega telesa in spolnosti. Dotikala se tudi manj priljubljenih tematik, kot so detomor, prostitucija, nasilje v družini.

Iz njenega bogatega literarnega opusa, v katerem so predvsem črtice, kratke zgodbe in romani, smo izbrali kratko zgodbo Onkraj morja, ki je prvič izšla 2. januarja 1902 v dnevniku Slovenski narod. V celoti jo lahko preberete v jutrišnji izdaji Primorskega dnevnika.