Odločitev deželnega upravnega sodišča TAR, da na Trgu Libertà do nadaljnjega odpravi omejitve pri razdeljevanju humanitarne pomoči beguncem, ki jih je pred mesecem dni sprejela tržaška kvestura, je po pričakovanju sprožila burne odzive.

Zelo kritičen do odločitve sodišča je bil tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je humanitarce označil za »nasprotnike mesta«. Obenem je dejal, da humanitarnim organizacijam občina ne bo dodelila primernih prostorov, kjer nuditi zdravniško pomoč in hrano. Pristojni v deželni vladi za varnost in lokalno samoupravo Peirpaolo Roberti pa je prepričan, da je odprava omejitev humanitarnega dela na trgu »nevarna poteza«. Kot je povedal, bodo varnostni organi do 16. decembra, ko se bo TAR dokončno izrekel o (ne)legitimnosti omejitev, nadaljevali s poostrenim nadzorom pred tržaško železniško postajo. Roberti je celo omenil, da bi se morali o ureditvi kraja za nudenje humanitarne pomoči pogovarjati z Občino Repentabor, češ da naj bi večina migrantov v Trst prispela prek Fernetičev.

Da je na sodišču zmagala solidarnost, pa je dejala deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino. Deželo in občino je pozvala, naj upoštevata besede sodnikov in poskrbita, da dobijo dobrodelne organizacije primeren prostor za humanitarno delo. »Solidarnost ni grožnja ali težava, ki jo je treba skrivati pred javnostjo. Solidarnost je dolžnost nas vseh, pristojnih institucij in celotne družbe,« je poudarila. Oglasil se je tudi Mitja Gialuz, tržaški županski kandidat razširjene leve sredine. Dejal je, da lahko »varnost in solidarnost sobivata«. Obenem je poudaril pomen spoštovanja zakonov, ki morajo veljati za ljudi in institucije.