Italijanska smučarka Lara Colturi, ki nastopa za Albanijo, je zmagala na slalomu za svetovni pokal v Gurglu in pri 20 letih prvič v karieri stopila na najvišjo stopničko. Z njeno zmago je Albanija prvič v zgodovini dobila zmagovalko tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Od Slovenk se je najbolje odrezala Neja Dvornik, ki je zasedla 18. mesto.Drugo mesto je osvojila Švedinja Sara Hector, ki je zaostala 27 stotink sekunde, njena rojakinja in vodilna po prvi vožnji Anna Swenn-Larsson je bila tretja s 30 stotinkami zaostanka.

Colturi je prvo vožnjo odpeljala v gosti megli, a kljub zahtevnim razmeram zasedla drugo mesto. V finalu je bila nato tretja najhitrejša in se veselila prve zmage na prizorišču, kjer je leta 2024 prvič stopila na stopničke, ko je bila druga. Tudi v novi sezoni je pred tem dvakrat osvojila drugo mesto, na veleslalomu v Söldnu in slalomu v Leviju.

»Sploh ne morem govoriti, tako sem brez sape. Vedela sem, da sem na treningih hitra, in končno mi je uspelo. Hvala vsem, ki mi stojijo ob strani. Trdo delamo in današnja zmaga potrjuje, da smo na pravi poti,« je po zmagi za Mednarodno smučarsko zvezo dejala čustvena Colturi. Hči nekdanje italijanske olimpijske prvakinje vsuperveleslalomu Daniele Ceccarelli se je rodila in odraščala v Italiji, od leta 2022 pa nastopa za Albanijo. Njena odločitev je bila povezana tudi z možnostjo, da bi še naprej trenirala v družinskem okolju. Doslej sta bila namreč ključna člana njene ekipe starša - mama kot glavna trenerka, oče Alessandro Colturi pa je sodeloval pri njenem športnem razvoju in pripravi.