Nedelja na Slofestu

V nedeljo se je sklenil peti festival Slovencev v Italiji Slofest. Zadnji festivalski dan se je zjutraj pričel s sveto mašo v cerkvi sv. Antona novega, pohodom po starih kraški poteh v Trst, bogoslužjem v slovenskem jeziku v evangeličanski cerkvi ter glasbeno-animiranim filmom Zaljubljeni tulipan. Dopoldne je prizorišče obiskal pisatelj in pesnik Boris Pangerc, avtor monografije o Tržaškem oktetu, opoldne pa je bil govor o knjigi Marte Verginella o ženskah in mejah. Zaradi slabega vremena je popoldanski sprehod po judovski četrti potekal pod šotorom. Tam so ob 17. uri podelili tudi nagrado Cergoly. Ob 17. uri je bila na sporedu predstavitev pesniške zbirke rezijanskega pesnika Renata Quaglie Zaleni okrišiji - Zelene krošnje, Slofest pa je sklenil nastop pihalnih orkestrov s Proseka, iz Ricmanj in Brega. Godbeniki so nastopili na festivalskem odru, po koncu uradnega dela programa pa so zaigrali še na stopnišču cerkve svetega Antona novega.