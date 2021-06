Člani Devinskega mladinskega krožka so projekt Pot v preteklost letos izvedli s sprehodom po Devinu in bližnji okolici. Obogatili so ga s pričevanji, anekdotami in spomini starejših vaščank in vaščanov o posameznih kotičkih v vasi in nekoliko širši okolici, o tem, kakšna je bila vas nekoč. Sprehod je štartal pred Devinskim gradom, kjer je vsak udeleženec prejel zemljevid, s katerim se podal na pot – ob 12 postojankah je s pomočjo QR kode in seveda mobilnega telefona prišel do spletnega posnetka.