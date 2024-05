Prenovljeno barkovljansko obalo bodo prvi testirali najmlajši obiskovalci. V torek, 14. maja, so namenu predali otroška igrala, ki so nadomestila tista, ki sta jih novembrsko plimovanje in valovanje morja popolnoma uničila. Trije igralni otoki so dobili nova igrala, na dveh pa so prenovili že obstoječa.