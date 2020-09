Ob 70-letnici Kmečke zveze trta prijateljstva in nova etiketa prosekarja

Občni zbor Kmečke zveze, ki je potekal v petek, 25. septembra, ni bil običajen: deželna stanovska organizacija slovenskih kmetov v Italiji je namreč praznovala tudi 70-letnico ustanovitve in delovanja. Temu primerno je obletnico s svojo udeležbo počastila tudi cela vrsta visokih gostov.

Ob 70-letnici delovanja je Kmečka zveza od Mestne občine Maribor prejela v dar sadiko več kot 450-letne vinske trte, staroste vseh trt na svetu. Ministrica za kmetijstvo RS Aleksandra Pivec, član deželne vlade FJK z resorjem za kmetijstvo Stefano Zannier, tržaška občinska odbornica za kmetijstvo Serena Tonel in predsednik Kmečke zveze so jo simbolično posadili na dvorišče Doma prosekarja, ki so ga uredili na trgcu pred proseško cerkvijo sv. Martina.

Na jubilejnem občnem zboru je Sergij Goriup med drugim društvu Prosekar poklonil zgodovinsko etiketo istoimenskega vina, ki si jo je zamislil njegov oče Alojz Gorjup takoj po prvi svetovni vojni, ko se je vrnil s fronte.