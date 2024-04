Sanje o svobodi internirancev in zgodovina na meji

Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga in miljska sekcija Vzpi-Anpi Giorgio Marzi v sodelovanju z miljsko občinsko knjižnico Guglia vabita danes ob 17.30 v knjižnico (Uica Roma 10) na predstavitev knjige Sanje o svobodi / Sognando la libertà. Sodelovali bodo urednika Ivan Vogrič iz Ljubljane in Ferruccio Tassin iz Visca ter tajnik Goriške Mohorjeve družbe Marko Tavčar.

Domiselno zasnovana dvojezična publikacija prinaša v izvirniku in italijanskem prevodu Martine Clerici 19 pesmi, ki jih je sestavil Igo Gruden med internacijo v taborišču v Viscu leta 1943. Vogrič in Tassin v spremnih esejih prikažeta okolje vojnega taborišča, življenje pesnika rojenega v Nabrežini, pričevanja zaprtih izobražencev in razne dogodke iz življenja internirancev v Viscu. Tavčar bo orisal posredovalno vlogo goriške založbe ter genezo izvirnega knjižnega projekta, ki se uokvirja v pobude EPK GO! 2025. Vogrič je avtor več zgodovinskih knjig (s Tavčarjem sta sestavila življenjepis Iga Grudna) in fikcijskih del na domoznansko tematiko. Tassin je bil direktor goriškega Inštituta za srednjeevropska kulturna srečanja in je avtor poglobljene študije Sul Confine dell’Impero. Oba bosta pravšnja sogovornika zgodovinarjev Franca Colomba ter Franca Stenerja, ki bosta srečanje usmerila tudi k zgodovini na meji, z različnimi pogledi na presečišče zemljepisnih in zgodovinskih značilnosti na meji med latinskim in slovanskim, avstroogrskim in balkanskim, beneškim in srednjeevropskim svetom. S pesmimi uglašeni intermezzo bosta ponudila pevka Lara Černic in pianist Aljoša Saksida, ki je uglasbil stihe Iga Grudna iz taborišča v Viscu.

25. aprila bosta ob 9. uri na Trgu Marconi po županu Paolu Polidoriju nastopila pokrajinski predsednik Vzpi-Anpi Fabio Vallon in učiteljica Alexa Gherbassi za DSMO K. Ferluga. Sledilo bo polaganje venca k spomeniku padlim ob petju domačega zbora Jadran in zbora Slovenec - Slavec. Ob 18. uri bodo v miljskem gledališču Verdi predvajali dokumentarec Strel v tišino, ki ga je Marko Sosič posvetil 80-letnici usmrtitve Pinka Tomažiča in tovarišev ter pokolu 71 talcev na strelišču pri Opčinah. Dokončala ga je režiserka Marija Brecelj, saj je film nastal leta 2021 v produkciji slovenskega programa RAI FJk. Sklenil bo koncert puljskega ženskega zbora Praksa.