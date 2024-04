Kosovelov dom v Sežani je minuli petek napolnilo številno občinstvo, ki si je z navdušenjem ogledalo baletno pravljico o Rdeči kapici, v kateri so nastopile učenke Rozalije Kavčič, v drugem delu pa so sledile koreografije Nicole Rende in Annamarie Romano. Večer so priredila društva SKD Igo Gruden, SKD France Prešeren, Baletno društvo Sežana, ŠKUD 15. februar Komen in organizator OsèRosè.