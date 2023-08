Ob »starih stvareh« tkanine, prstani, ogrlice in celo kitare

Sejem Un pozzo di occasioni društva Cose di vecchie spada v letošnji desetdnevni niz dogodkov ob prazniku openskega farnega zavetnika, svetega Jerneja, ki bo trajal do nedelje, 27. avgusta.

Društvo Cose di vecchie case, ki praznuje letos 25 let, prireja openski sejem sicer redno, vsak tretji četrtek v mesecu. Poudarek na »starih stvareh« je malo zavajajoč. Po openskih ulicah so domačini, Tržačani in turisti lahko res kupili bolj ali manj dragoceno staro robo, svoje izdelke pa so prodajali tudi obrtniki. Od tkanin vse do prstanov, zapestnic, ogrlic in celo kitar.