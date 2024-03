Društvena gostilna na Proseku s klubi Lambretta, Vespa club Trieste, Amici della Topolino in Aneip Olos so na Trgu sv. Martina in v Domu Prosekarja v soboto, 23. marca in v nedeljo, 24. marca, prvič priredili dvodnevni festival Pomlad na Proseku, srečanje starodobnikov z degustacijami lokalnih dobrot.