Goriški gasilci so ob 12.20 posredovali v Medei, kjer se je v tamkajšnjem gozdu na stezi poškodoval kolesar. V pričakovanju reševalcev službe 118 so mu nudili prvo zdravstveno oskrbo in so ga naložili na spinalna nosila. Zdravstveno osebje službe 118, ki je prispelo na kraj z gorskimi reševalci, ga je nato naložilo na reševalna nosila in so ga prenesli do travnika, od koder so ga dvignili na reševalni helikopter. Prepeljali so ga v bolnišnico. Na kraju so bili karabinjerji.