Občuten spomin na bazoviške junake

V nedeljo, 8. septembra, je na bazovski gmajni potekala osrednja spominska svečanost, na kateri so se spomnili štirih bazoviških junakov. Osrednji govornici sta bili Vilma Purič in Anna di Gianantonio. Prisotna sta bila tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko in tržaški škof Enrico Trevisi. Popoldan so obogatile recitacije pisem, ki jih je izza zapahov rimskega zapora Regina Coeli družini poslal Franjo Marušič. V slovenščini in italijanščini sta jih brala Nejc Kravos in Omar Makhloufi. Za petje sta poskrbela zbora Lojze Bratuž in Hrast pod vodstvom Igorja Hodaka in Aleksandre Pertot, ob spremstvu Godbenega društva Prosek pod vodstvom kapelnice Irine Perosa.

Dopoldne so od bazovskega kala krenili pohodniki vseh zamejskih planinskih organizacij, ki so popoldne prispeli k spomeniku.