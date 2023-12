Na 1299 metrov visokem Poldanovcu nad Lokvami se je kljub odjugi v nedeljo, 3. decembra, ohranil sneg, ki je zapadel v minulem obdobju in so bile razmere povsem zimske. Narava je bila letos radodarna s snežnimi padavinami in je pričarala pravo zimsko pravljico. Snežna odeja se je nato v ponedeljek in v noči na torek še odebelila.