Ohcet, parada slovenstva

Že med vzpenjanjem po stari poti proti Tabru, je bilo jasno, da je letošnja Kraška ohcet rekordna. Ko so bile prve noše že na vrhu griča, so se nekatere šele začele vzpenjati. Ob vhodu v svetišče je mladoporočenca, ki sta se držala za bel robec, simbol deviškosti, sprejel duhovnik Anton Bedenčič. Malo kasneje ju je v marijinem svetišču poročil ob glasbeni spremljavi nekdanjih pevcev Mladinskega pevskega zbora Trst pod taktirko Aleksandre Pertot. Na violino je igral Florjan Suppani, orglal je David Lenisa.

Navada veleva, da par poroči duhovnik Anton Bedenčič, ki je v homiliji izpostavil, da je Kraška ohcet »krasna parada, parada družine, življenja in slovenstva. Parada naših korenin.« Duhovnik je v pridigi spregovoril tudi o podobi Božje večnosti, ki jo v sebi nosi človek. Berilo je brala nevestina sestrična Martina Sosič. Višek obreda je bila poročna zaobljuba, Ivan in Dana sta si po treh letih potrpežljivega čakanja le dahnila usodni in ljubezni poln »da.«