Osrednja slovesnost ob 92-letnici ustrelitve bazoviških junakov

Na osrednji slovesnosti ob 92-letnici ustrelitve bazoviških junakov se je zbrala velika množica ljudi. Prisotne so nagovorili tržaški pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Fabio Vallon, beneški kulturni delavec Giorgio Banchig, minister Republike Slovenije Matej Arčon, župan Trsta Roberto Dipiazza in predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar. Ob županih okoliških občin, senatorki Tatjani Rojc, deželnem svetniku Marku Pisaniju ter novem generalnem konzulu Slovenije Gregorju Šucu in konzulu Petru Golobu je sedel tržaški prefekt Annunziato Vardè. Dopoldanskega pohoda v spomin na štiri junake se je udeležilo več kot dvesto pohodnikov.