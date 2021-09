Podnebni štrajk v Gorici

Manifestacije svetovnega gibanja Fridays for future v Gorici se je udeležilo okrog 600 mladih, ki so se v jutranjih urah zbrali v Spominskem parku v Gorici, od koder je krenil podnebni štrajk.

V glavnem je šlo za dijake nižjih in višjih srednjih šol, med njimi so bili tudi tretji, četrti in peti razredi slovenskih licejev v Gorici. Z gesli, kot je »There is no planet B« ali »V šolo spet, ko bo manj topel svet«, ki so jih zapisali na barvne plakate, so se po Korzu Italia, ulicah XXIV Maggio in Nazario Sauro, po trgu pred županstvom in ulicah De Gasperi, Crispi in Marconi sprehodili vse do Trga sv. Antona.