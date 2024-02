Na kraju, kjer so nemški nacistični okupatorji pred 80 leti zbrali odrasle moške vaščane, da bi jih odgnali na prisilno delo v Nemčijo, so v soboto, 24. februarja v Križu odkrili tablo njim v spomin. Postavili so jo pred nekdanjo gostilno pri Nacjotu, saj je bilo v operaciji Bober, v kateri so deportirali več kot šeststo moških iz občine Devin - Nabrežina, Jamelj, Križa in Zgonika, daleč največ ravno Križanov.