Na predvečer 1. maja in ponoči je v mnogih vaseh mladina postavljala maje. Gre za doživet praznik, ob katerem se zbere celotna vaška skupnost. V sredo, 1. maja zjutraj, pa so prebivalstvo prebudile prvomajske budnice, na katerih so nastopile domače godbe na pihala. V Boljuncu so ob 13.30 člani fantovske ob petju Barč’ce prispeli na Gorico, kjer so nato zapeli še In poglej (VIDEO). Naš fotograf Damjan Balbi je bil med drugim v Boljuncu, Prebenegu, Lonjerju, Križu, Bazovici in na Ferlugih.