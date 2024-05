Petkov večer je bil na dvorišču šempolajske šole prazničen, saj so slavnostno odprli prenovljene šolske pritlične prostore. Otroci so uprizorili predstavo Vse naše pravljice. Na prazniku so med drugim spregovorili ravnateljica Carolina Visentin, župan Igor Gabrovec in predstavnica združenja staršev Tjaša Švara.