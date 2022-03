Predstavili arhiv prafare sv. Urha

V pastoralnem središču v Dolini so v dveh sobah uredili bogat zgodovinski arhiv prafare sv. Urha nadškofa. Tržaški škof Giampaolo Crepaldi je pohvalil vodjo zgodovinskega arhiva dolinske pražupnije Marca Manina za opravljeno delo: »Ohranjeno gradivo ni pomembno samo za Dolino, ampak za celotno tržaško škofijo. Tu se hranijo korenine skupnosti, stvarna, nestvarna in duhovna dediščina ozemlja. Ni le kraj, kjer kopičimo stare papirje, ampak kraj spomina, umetnosti, rojstev in smrti, podatkov, ki pričajo o razvoju družbe.« Za urejanje gradiva je poskrbela arhivistka Državnega arhiva Republike Slovenije Marija Cipič Rehar. Dokumente in knjige v štirih jezikih je po grobem pregledu razdelila v vezano in nevezano gradivo. Večinoma gre za listine, na katerih so podatki navedeni z različnimi pisavami v latinščini, nemščini, italijanščini in slovenščini. Prafarna cerkev je bila v listinah prvič omenjena v 13. stoletju. Dokumenti iz 16., 17. in 18. stoletja pričajo o pomembnosti dolinske cerkve sv. Urha. Velik del arhiva je iz obdobja od 16. stoletja dalje.