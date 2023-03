Protestirali proti onesnažujočim politikam in proti žičnici

Kolesarska steza in tramvaj peljeta po mestnem nabrežju, kjer ni več opaziti orjaških potniških ladij, avtobusov ali avtomobilov. Pešci se nemoteno sprehajajo, zrak je čist in pogled se skozi vse leto razprostira do Gradeža. Taka je slika mesta, kakršnega si želijo mladi aktivisti okoljevarstvenega gibanja Petki za prihodnost (Fridays for Future), ki so v petek, 3. marca, pristopili h globalni stavki proti hitrim podnebnim spremembam in priredili shod proti onesnažujočim politikam in tudi nasilju nad ženskami. Okoljevarstveniki so letos demonstrirali tudi proti občinskemu načrtu, ki predvideva gradnjo žičniške povezave med mestom in Krasom.